Одна из стран ЕС вдруг задумалась о нейтралитете

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Кравцев Сергей
Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в условиях нынешней международной ситуации. Такое заявление глава словацкого правительства сделал во время визита в Министерство экономики, где проходил день отчетности.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Роберт Фицо высказал мнение, что "мир меняется".
По его словам, вопрос нейтралитета он уже поднимал "очень официально и очень четко", однако признал, что решение по этому поводу не зависит только от него.
Заявление премьера прозвучало накануне круглого стола с президентом Петером Пеллегрини, где представители парламентских партий должны были обсудить вопрос увеличения оборонного бюджета.
Оппозиционные политики сразу же отреагировали на такие заявления одиозного премьера. Лидер самой мощной оппозиционной силы "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал слова Фицо скандальными и обвинил его в стремлении вывести страну из Североатлантического альянса.
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