Одна из стран ЕС вдруг задумалась о нейтралитете

Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в условиях нынешней международной ситуации. Такое заявление глава словацкого правительства сделал во время визита в Министерство экономики, где проходил день отчетности.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Роберт Фицо высказал мнение, что "мир меняется".

"Если говорить обо мне лично, то скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружения, когда оружейные компании потирают руки так же, как это делали фармацевтические компании во время Covid, нейтралитет очень подходил бы Словакии", — заявил премьер Фицо.

По его словам, вопрос нейтралитета он уже поднимал "очень официально и очень четко", однако признал, что решение по этому поводу не зависит только от него.

Заявление премьера прозвучало накануне круглого стола с президентом Петером Пеллегрини, где представители парламентских партий должны были обсудить вопрос увеличения оборонного бюджета.

Оппозиционные политики сразу же отреагировали на такие заявления одиозного премьера. Лидер самой мощной оппозиционной силы "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал слова Фицо скандальными и обвинил его в стремлении вывести страну из Североатлантического альянса.

"Роберт Фицо грезит о нейтралитете. Он фактически ставит под сомнение наше членство в НАТО, что является основой нашей безопасности. Это разрушает внешнюю политику Словакии и играет на руку Путину", — заявил Шимечка.

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