Олигархи Путина оплатят помощь Киеву: Шольц порадовал новостью

В Европе достигли договоренности об использовании около 90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, на закупку оружия для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге, пишет "Reuters".

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

"Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок во всем мире", – заявил глава немецкого правительства.

Отмечается, что нет никаких обязательств закупать вооружение исключительно в Европе.

"Потому что на самом деле самое важное сейчас – поставить оружие быстро, а не тогда, когда будет построена новая фабрика", – подчеркнул Олаф Шольц.

Агентство напомнило, что еще в марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с предложением перечислить 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, в фонд ЕС, который финансирует закупку оружия для Украины.

Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Он имеет ценные бумаги и наличные российского Центробанка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

Читайте также на портале "Комментарии" — три страны ЕС против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – замороженные российские активы в пользу Украины: какие есть варианты и в чем сложность. Эксперты проанализировали ситуацию.