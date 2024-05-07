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Олигархи Путина оплатят помощь Киеву: Шольц порадовал новостью

Олаф Шольц подтвердил, что в ЕС согласовали использование 90% доходов от замороженных активов РФ на помощь Киеву

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Европе достигли договоренности об использовании около 90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, на закупку оружия для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге, пишет "Reuters".

Олигархи Путина оплатят помощь Киеву: Шольц порадовал новостью

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

"Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок во всем мире", – заявил глава немецкого правительства.

Отмечается, что нет никаких обязательств закупать вооружение исключительно в Европе.

"Потому что на самом деле самое важное сейчас – поставить оружие быстро, а не тогда, когда будет построена новая фабрика", – подчеркнул Олаф Шольц.

Агентство напомнило, что еще в марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с предложением перечислить 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, в фонд ЕС, который финансирует закупку оружия для Украины.

Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Он имеет ценные бумаги и наличные российского Центробанка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/german-chancellor-backs-eu-plan-use-frozen-russian-assets-fund-ukraine-arms-2024-05-06/
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