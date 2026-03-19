Орбан бросил вызов ЕС: какой ультиматум озвучен по России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резонансным заявлением о будущем отношений Европы и России, заявив, что даже после войны Москва не должна быть исключена из ключевых европейских систем безопасности, энергетики и торговли. Об этом он сказал в интервью GB News.

По словам Орбана, Венгрия придерживается позиции, согласно которой изоляция России является ошибочной стратегией. Он подчеркнул, что, несмотря на признание факта агрессии против Украины с точки зрения международного права, это не должно становиться препятствием для восстановления сотрудничества в будущем.

"Русских не следует выталкивать из европейской системы безопасности, энергетики и торговли", — заявил венгерский премьер, фактически поставив под сомнение текущий курс ЕС на разрыв связей с Москвой.

Виктор Орбан предложил после завершения войны либо вернуться к прежней модели отношений, либо выстроить новую архитектуру взаимодействия, которая включала бы Россию. В частности, речь идёт о создании обновлённой энергетической системы Европы с участием российских ресурсов.

Такая позиция идёт вразрез с линией большинства стран Евросоюза, которые стремятся снизить зависимость от российских энергоносителей и усиливают санкционное давление. Заявления Орбана могут усилить разногласия внутри ЕС относительно будущей политики в отношении Москвы.

На фоне продолжающейся войны в Украине слова венгерского премьера поднимают вопрос о том, возможен ли пересмотр европейской стратегии и возвращение России в общеевропейские процессы — и какой ценой это может произойти.

