Орбан кинув виклик ЄС: який ультиматум озвучено щодо Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із резонансною заявою про майбутнє відносин Європи та Росії, заявивши, що навіть після війни Москва не повинна бути виключена із ключових європейських систем безпеки, енергетики та торгівлі. Про це він сказав в інтерв'ю GB News.

За словами Орбана, Угорщина дотримується позиції, за якою ізоляція Росії є помилковою стратегією. Він наголосив, що, незважаючи на визнання факту агресії проти України з погляду міжнародного права, це не повинно ставати на заваді для відновлення співпраці в майбутньому.

"Російських не слід виштовхувати з європейської системи безпеки, енергетики та торгівлі", — заявив угорський прем'єр, фактично поставивши під сумнів поточний курс ЄС на розрив зв'язків із Москвою.

Віктор Орбан запропонував після закінчення війни або повернутися до колишньої моделі відносин, або побудувати нову архітектуру взаємодії, яка включала б Росію. Зокрема йдеться про створення оновленої енергетичної системи Європи за участю російських ресурсів.

Така позиція йде врозріз із лінією більшості країн Євросоюзу, які прагнуть знизити залежність від російських енергоносіїв та посилюють тиск на санкції. Заяви Орбана можуть посилити розбіжності всередині ЄС щодо майбутньої політики щодо Москви.

На тлі війни в Україні, що триває, слова угорського прем'єра порушують питання про те, чи можливий перегляд європейської стратегії і повернення Росії в загальноєвропейські процеси — і якою ціною це може статися.

