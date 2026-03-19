Мерц поставил Орбана на место из-за блокирования помощи Украине: к чему призвал Европу

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с жестким заявлением относительно финансовой помощи Украине, призвав Европейский Союз как можно скорее разблокировать пакет на 90 млрд евро, даже несмотря на позицию отдельных государств. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Мерца в Бундестаге 18 марта.

В своей речи канцлер дал понять, что блокирование решений Венгрией во главе с Виктором Орбаном не должно парализовать политику ЕС.

"Мы не должны обращать внимания даже на одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за предвыборной кампании создает эту блокаду в Европе", – акцентировал канцлер.

В то же время Фридрих Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США должна усиливать давление на Москву на фоне продолжающейся войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне новых сообщений о готовности Украины поддержать ЕС в ремонте нефтепровода "Дружба", Еврокомиссия выразила надежду на прогресс в вопросе разблокирования кредита для Украины на 2026-2027 годы, который заблокирован Венгрией. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила главный представитель Еврокомиссии, Паула Пинью.

По ее словам, в настоящее время "нет новостей" относительно 20-го пакета санкций против России и прогресса в вопросе кредита для Украины. Однако Пинью подчеркнула, что Еврокомиссия продолжает активно работать над вопросом санкций и принимает участие в обсуждениях с Советом ЕС по утверждению нового пакета.

"Мы остаемся привержены процессу введения санкций и участвуем в дискуссиях с Советом ЕС, чтобы принять 20-й санкционный пакет", — отметила она.



