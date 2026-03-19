logo

BTC/USD

70548

ETH/USD

2179

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Мерц поставил Орбана на место из-за блокирования помощи Украине: к чему призвал Европу
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц поставил Орбана на место из-за блокирования помощи Украине: к чему призвал Европу

Фридрих Мерц призвал ЕС выделить Украине 90 млрд евро, обойдя вето Орбана

19 марта 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с жестким заявлением относительно финансовой помощи Украине, призвав Европейский Союз как можно скорее разблокировать пакет на 90 млрд евро, даже несмотря на позицию отдельных государств. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Мерца в Бундестаге 18 марта. 

Мерц поставил Орбана на место из-за блокирования помощи Украине: к чему призвал Европу

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В своей речи канцлер дал понять, что блокирование решений Венгрией во главе с Виктором Орбаном не должно парализовать политику ЕС.

"Мы не должны обращать внимания даже на одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за предвыборной кампании создает эту блокаду в Европе", – акцентировал канцлер.

В то же время Фридрих Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США должна усиливать давление на Москву на фоне продолжающейся войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европе говорят прямо: из-за одной страны потеряли надежду на разблокирование денег для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне новых сообщений о готовности Украины поддержать ЕС в ремонте нефтепровода "Дружба", Еврокомиссия выразила надежду на прогресс в вопросе разблокирования кредита для Украины на 2026-2027 годы, который заблокирован Венгрией. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила главный представитель Еврокомиссии, Паула Пинью.

По ее словам, в настоящее время "нет новостей" относительно 20-го пакета санкций против России и прогресса в вопросе кредита для Украины. Однако Пинью подчеркнула, что Еврокомиссия продолжает активно работать над вопросом санкций и принимает участие в обсуждениях с Советом ЕС по утверждению нового пакета.

"Мы остаемся привержены процессу введения санкций и участвуем в дискуссиях с Советом ЕС, чтобы принять 20-й санкционный пакет", — отметила она.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости