Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Европе не нужно бояться России, поскольку Евросоюз сильнее ее в плане обороноспособности. Настоящая опасность – это экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "The Guardian".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что пока премьер-министр Польши Дональд Туск разговаривал с группой польских журналистов, один из них решил выкрикнуть вопрос к Орбану, который находился неподалеку и давал комментарии венгерским репортерам.
Дональд Туск попытался опередить Орбана с ответом, отметив, что "это провокация".
Однако, как сообщает The Guardian, Виктор Орабан сохранил спокойствие и ответил, что он считает настоящей опасностью экономическую стагнацию и потерю конкурентоспособности.
Впрочем, этот ответ венгерского лидера не устроил журналиста и тот прямо спросил, не считает ли он Россию угрозой.
Премьер добавил, что сейчас странам Европы необходимо "объединиться и защищать общие интересы вместе".
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц во время переговоров с лидерами ЕС в Копенгагене резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в срыве обсуждений относительно потребностей блока в сфере безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".