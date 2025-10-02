Орбан дал неожиданный ответ: почему не стоит бояться Россию

Европе не нужно бояться России, поскольку Евросоюз сильнее ее в плане обороноспособности. Настоящая опасность – это экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "The Guardian".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что пока премьер-министр Польши Дональд Туск разговаривал с группой польских журналистов, один из них решил выкрикнуть вопрос к Орбану, который находился неподалеку и давал комментарии венгерским репортерам.

"Кто представляет главную угрозу для Европы?", — поинтересовался журналист, ожидая комментарий от венгерского политика.

Дональд Туск попытался опередить Орбана с ответом, отметив, что "это провокация".

Однако, как сообщает The Guardian, Виктор Орабан сохранил спокойствие и ответил, что он считает настоящей опасностью экономическую стагнацию и потерю конкурентоспособности.

Впрочем, этот ответ венгерского лидера не устроил журналиста и тот прямо спросил, не считает ли он Россию угрозой.

"Мы сильнее России. Сравните факты и сделайте выводы. У нас более 400 миллионов человек, у России — около 130. Посмотрите на ВВП Европы — он огромный, а России — маленький. Мы все вместе, 27 стран, тратим на оборону больше, чем россияне. Так почему мы боимся? Мы сильнее их", — парировал Виктор Орбан.

Премьер добавил, что сейчас странам Европы необходимо "объединиться и защищать общие интересы вместе".

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц во время переговоров с лидерами ЕС в Копенгагене резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в срыве обсуждений относительно потребностей блока в сфере безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".



