Орбан дав несподівану відповідь: чому не варто боятися Росії

Європі не треба боятися Росії, оскільки Євросоюз сильніший за неї у плані обороноздатності. Справжня небезпека – це економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує "The Guardian".

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що поки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розмовляв із групою польських журналістів, один із них вирішив вигукнути питання до Орбана, який знаходився неподалік і давав коментарі угорським репортерам.

"Хто становить головну загрозу для Європи?", — поцікавився журналіст, очікуючи на коментар від угорського політика.

Дональд Туск спробував випередити Орбана з відповіддю, наголосивши, що "це провокація".

Проте, як повідомляє The Guardian, Віктор Орабан зберіг спокій і відповів, що він вважає справжньою небезпекою економічну стагнацію та втрату конкурентоспроможності.

Втім, ця відповідь угорського лідера не влаштувала журналіста і той прямо запитав, чи не вважає він Росію загрозою.

"Ми сильніші за Росію. Порівняйте факти і зробіть висновки. У нас понад 400 мільйонів людей, у Росії — близько 130. Подивіться на ВВП Європи — він величезний, а Росії — маленький. Ми всі разом, 27 країн, витрачаємо на оборону більше, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них", — парирував Віктор Орбан.

Прем'єр додав, що зараз країнам Європи необхідно "об'єднатися та захищати спільні інтереси разом".

