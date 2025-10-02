Орбан дав несподівану відповідь: чому не варто боятися Росії

Рубрики
Кравцев Сергей
Європі не треба боятися Росії, оскільки Євросоюз сильніший за неї у плані обороноздатності. Справжня небезпека – це економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує "The Guardian".
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
У матеріалі йдеться про те, що поки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розмовляв із групою польських журналістів, один із них вирішив вигукнути питання до Орбана, який знаходився неподалік і давав коментарі угорським репортерам.
Дональд Туск спробував випередити Орбана з відповіддю, наголосивши, що "це провокація".
Проте, як повідомляє The Guardian, Віктор Орабан зберіг спокій і відповів, що він вважає справжньою небезпекою економічну стагнацію та втрату конкурентоспроможності.
Втім, ця відповідь угорського лідера не влаштувала журналіста і той прямо запитав, чи не вважає він Росію загрозою.
Прем'єр додав, що зараз країнам Європи необхідно "об'єднатися та захищати спільні інтереси разом".
