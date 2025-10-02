logo_ukra

BTC/USD

118843

ETH/USD

4390.98

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Орбан дав несподівану відповідь: чому не варто боятися Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан дав несподівану відповідь: чому не варто боятися Росії

Віктор Орбан раптово заявив, що Євросоюз сильніший за Росію

2 жовтня 2025, 12:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європі не треба боятися Росії, оскільки Євросоюз сильніший за неї у плані обороноздатності. Справжня небезпека – це економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує "The Guardian".

Орбан дав несподівану відповідь: чому не варто боятися Росії

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що поки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розмовляв із групою польських журналістів, один із них вирішив вигукнути питання до Орбана, який знаходився неподалік і давав коментарі угорським репортерам.

"Хто становить головну загрозу для Європи?", — поцікавився журналіст, очікуючи на коментар від угорського політика.

Дональд Туск спробував випередити Орбана з відповіддю, наголосивши, що "це провокація".

Проте, як повідомляє The Guardian, Віктор Орабан зберіг спокій і відповів, що він вважає справжньою небезпекою економічну стагнацію та втрату конкурентоспроможності.

Втім, ця відповідь угорського лідера не влаштувала журналіста і той прямо запитав, чи не вважає він Росію загрозою.

"Ми сильніші за Росію. Порівняйте факти і зробіть висновки. У нас понад 400 мільйонів людей, у Росії — близько 130. Подивіться на ВВП Європи — він величезний, а Росії — маленький. Ми всі разом, 27 країн, витрачаємо на оборону більше, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них", — парирував Віктор Орбан.

Прем'єр додав, що зараз країнам Європи необхідно "об'єднатися та захищати спільні інтереси разом".

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів із лідерами ЄС у Копенгагені різко висловився на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо потреб блоку у сфері безпеки. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Bloomberg".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/oct/02/epc-european-political-community-leaders-copenhagen-denmark-ukraine-russia-europe-live
Теги:

Новини

Всі новини