Слишком многое о себе возомнил: Мерц резко высказался в адрес Орбана
commentss НОВОСТИ Все новости

Слишком многое о себе возомнил: Мерц резко высказался в адрес Орбана

Bloomberg раскрыл детали перепалки Мерца с Орбаном во время саммита лидеров ЕС

2 октября 2025, 12:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время переговоров с лидерами ЕС в Копенгагене резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в срыве обсуждений относительно потребностей блока в сфере безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Слишком многое о себе возомнил: Мерц резко высказался в адрес Орбана

Орбан и Мерц. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на слова лиц, знакомых с ходом разговора СМИ отмечает, спор произошел во время обсуждения того, как Европейский Союз может лучше защищаться от угроз со стороны РФ и поддерживать Украину.

"Этот спор является последним проявлением разочарования ЕС Орбаном, который воспользовался своим правом вето, чтобы заблокировать санкции против России, и выступает против вступления Украины в ЕС. Это происходит в то время, когда блок пытается объединиться вокруг планов восстановления своей обороны на фоне многочисленных нарушений Россией воздушного пространства в последние месяцы", — говорится в публикации.

В то же время сам Орбан на проправительственном веб-сайте написал, что он был участником напряженного разговора, но сам саммит выдался захватывающим.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи заявила, что недавние угрозы со стороны БпЛА "требуют сильной и решительной реакции и ответа со стороны Европы". По ее словам, "каждый европейский гражданин и каждый квадратный сантиметр в Европе должны быть в безопасности".

Однако предложение комиссии построить "стену из дронов" получило прохладную реакцию во время обсуждения, уточнили в Bloomberg.

Читайте также на портале "Комментарии" — четыре крупнейшие экономики ЕС призывают к осторожности в отношении нового плана противодействия вторжениям дронов, проявляя разногласия с лидерами стран Балтии и Скандинавии. Об этом говорится в публикации Euraciv.

Прибыв на неформальный европейский саммит в Копенгагене в среду, лидеры ЕС высказали очень разные мнения относительно плана Европейской комиссии по усилению безопасности воздушного пространства вдоль восточного фланга, известного как "стена дронов".



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-01/merz-rebukes-hungary-s-orban-as-eu-seeks-unity-on-defense-plans?srnd=homepage-europe
