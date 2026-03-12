logo

Орбан дал неожиданный совет членам своей делегации в Украине: что известно

Венгры жалуются, что украинская сторона не стремится к сотрудничеству

12 марта 2026, 16:05
Автор:
Клименко Елена

В Украине уже второй день находится правительственная делегация Венгрии во главе с замминистра энергетики Габором Цепеком. Визит не был согласован с украинской стороной, что вызвало определенную напряженность в дипломатических кругах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя пребывание делегации, призвал своих подчиненных вести себя вежливо и дипломатично в общении с украинскими чиновниками.

Орбан дал неожиданный совет членам своей делегации в Украине: что известно

Фото: из открытых источников

Сегодня Орбан опубликовал на своей странице в Фейсбуке видеозапись разговора с Цепеком, который находится в Украине. Во время видеозвонка венгерский премьер дал подробные инструкции и рекомендации своему подчиненному по поводу того, как действовать в условиях непростой дипломатической ситуации. Орбан подчеркнул, что Цепек должен добиваться разрешения украинской стороны на осмотр поврежденного российскими войсками нефтепровода "Дружба", демонстрируя при этом уважение к Украине и ее законным интересам.

"Мы должны зафиксировать, что стремились договориться. Нам важно показать, что мы хотели совместно решить проблему и осмотреть объект без создания конфликтов. Наша цель — помощь, а не разногласия", — подчеркнул Орбан в разговоре.

Со своей стороны Цепек сообщил, что делегация уже запланировала встречи и переговоры с находящимися в Украине европейскими и американскими дипломатами. Это свидетельствует о стремлении Будапешта координировать действия с международными партнерами, демонстрируя собственную заинтересованность в решении проблемных вопросов энергетической инфраструктуры на территории Украины.

Как уже писали "Комментарии", в Польше зафиксировали попытку кибератаки на Национальный центр ядерных исследований в Сверке, близ Варшавы. Неизвестные злоумышленники пытались сломать систему безопасности учреждения, однако благодаря оперативным действиям специалистов атаку удалось нейтрализовать еще на раннем этапе.



