Орбан дав несподівану пораду членам своєї делегації в Україні: що відомо

В Україні вже другий день перебуває урядова делегація Угорщини на чолі із заступником міністра енергетики Габором Цепеком. Візит не був погоджений з українською стороною, що викликало певну напруженість у дипломатичних колах. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи перебування делегації, закликав своїх підлеглих поводитися ввічливо та дипломатично у спілкуванні з українськими посадовцями.

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні Орбан опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відеозапис розмови із Цепеком, який наразі перебуває в Україні. Під час відеодзвінка угорський прем’єр дав детальні інструкції та рекомендації своєму підлеглому щодо того, як діяти в умовах непростої дипломатичної ситуації. Зокрема, Орбан наголосив, що Цепек має добиватися дозволу української сторони на огляд пошкодженого російськими військами нафтопроводу "Дружба", демонструючи при цьому повагу до України та її законних інтересів.

"Ми маємо зафіксувати, що прагнули домовитися. Нам важливо показати, що ми хотіли спільно вирішити проблему та оглянути об’єкт, не створюючи конфліктів. Нашою метою є допомога, а не розбіжності", — підкреслив Орбан у розмові.

Зі свого боку Цепек повідомив, що делегація вже запланувала зустрічі та переговори з європейськими та американськими дипломатами, які зараз перебувають в Україні. Це свідчить про прагнення Будапешта координувати дії з міжнародними партнерами, водночас демонструючи власну зацікавленість у вирішенні проблемних питань енергетичної інфраструктури на території України.

Як вже писали "Коментарі", у Польщі зафіксували спробу кібератаки на Національний центр ядерних досліджень у Сверку, поблизу Варшави. Невідомі зловмисники намагалися зламати систему безпеки установи, проте завдяки оперативним діям фахівців атаку вдалося нейтралізувати ще на ранньому етапі.