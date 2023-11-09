На сколько может затянуться вступление Украины в ЕС: к чему есть вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский с воодушевлением отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры о членстве нашего государства в Евросоюзе. В декабре уже собственно ЕС должен принять решение по поводу переговоров. При этом та же Венгрия обещает блокировать вступление Украины в ЕС, а Германия подчеркивает, что начало переговоров будет зависеть от того, насколько успешно Украина проведет реформы и выполнит оставшиеся критерии для вступления в европейское сообщество. О чем говорят последние еврозаявления касательно Украины? Что важно понимать и предпринимать нашей стране? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Вступление Украины в ЕС очень важно

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:

"С момента подачи заявки Украиной на вступление в ЕС (это произошло 28 февраля 2022 года) прошло более полутора лет. И сейчас мы подошли к этапу возможного начала переговоров. Сколько займет этот этап, вряд ли кто-то сможет сказать точно. Но ситуацию с процессом евроинтеграции Украины уже можно оценить, как положительную".

В то же время, по мнению эксперта, к ряду условий, которые выдвинуты Украине и сформулированы в семи пунктах, есть вопросы. Не совсем понятна, отмечает он, и методика оценки уровня выполнения этих заданий.

"Хотелось бы понять, как оцениваются по подобным же условиям страны, являющиеся членами ЕС, – признался Сергей Магера. – Украина находится в очень сложном положении. Мы пытаемся идти в ЕС в условиях военной агрессии РФ. Как это учитывается и учитывается ли? Проводить реформы в таких условиях архисложно любой стране. Тем более Украине, экономика которой сейчас находится в чуть ли не катастрофических условиях".

При этом вступление Украины в ЕС очень важно, акцентирует эксперт. Высказывая надежду, что мы сумеем это сделать, несмотря ни на что.

Процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на годы

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает позитивным определенные продвижения в рамках евроинтеграции Украины. Это, поясняет он, всегда воодушевляет – и правительство, и элиты, и население страны, стремящейся в ЕС.

"Но даже начало переговоров о вступлении, если (а точнее – когда) оно начнется, еще не означает скорое вступление в ЕС. Процесс может растянуться на годы", – предупреждает эксперт.

По его мнению, Венгрия может, согласившись на какие-то обещания со сторон ЕК и ЕС, согласиться на начало переговоров о вступлении Украины. Именно по причине того, что начало переговоров и собственно вступление – далеко не одно и то же.

"Требования к нам буду только увеличиваться, – прогнозирует Борис Кушнирук. – И вопрос – сумеем ли мы их удовлетворить. Они коснуться не только неких реформ, но и собственно структуры нашей экономики, нашей экономической политики. И тут всё может быть непросто для Украины".

Украине необходимо выполнять поставленные евросообществом задания по части реформ

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким комментарием:

"Безусловно, посыл, полученный нами от Еврокомиссии, является позитивным в ракурсе евроинтеграции Украины. Звучат разные даты собственно такого вступления. Наиболее оптимистично-реалистичной называют 2030 год".

Что касается замечаний в наш адрес от тех или иных стран, блокирования тех или иных инициатив, направленных на укрепление Украины, то эксперт напоминает, что сам ЕС уже готов к внутреннему реформированию.

"Об этом подаются четкие сигналы, особенно в ракурсе того, что нередко позволяет себе Венгрия. Наиболее важной стала бы реформа принятия решений: отход от консенсусной системы – к голосованию простым большинством или двумя третями голосов", – отмечает Андрей Рязанцев.

При этом, безусловно, продолжает он, Украине необходимо выполнять поставленные евросообществом задания по части реформ, а также проводить более активную работу с теми странами, которые сейчас отрицают наше право стать членом ЕС. С той же Венгрией, с той же Польшей и так далее.

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