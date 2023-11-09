На сколько может затянуться вступление Украины в ЕС: к чему есть вопросы

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский с воодушевлением отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры о членстве нашего государства в Евросоюзе. В декабре уже собственно ЕС должен принять решение по поводу переговоров. При этом та же Венгрия обещает блокировать вступление Украины в ЕС, а Германия подчеркивает, что начало переговоров будет зависеть от того, насколько успешно Украина проведет реформы и выполнит оставшиеся критерии для вступления в европейское сообщество. О чем говорят последние еврозаявления касательно Украины? Что важно понимать и предпринимать нашей стране? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:
В то же время, по мнению эксперта, к ряду условий, которые выдвинуты Украине и сформулированы в семи пунктах, есть вопросы. Не совсем понятна, отмечает он, и методика оценки уровня выполнения этих заданий.
При этом вступление Украины в ЕС очень важно, акцентирует эксперт. Высказывая надежду, что мы сумеем это сделать, несмотря ни на что.
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает позитивным определенные продвижения в рамках евроинтеграции Украины. Это, поясняет он, всегда воодушевляет – и правительство, и элиты, и население страны, стремящейся в ЕС.
По его мнению, Венгрия может, согласившись на какие-то обещания со сторон ЕК и ЕС, согласиться на начало переговоров о вступлении Украины. Именно по причине того, что начало переговоров и собственно вступление – далеко не одно и то же.
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким комментарием:
Что касается замечаний в наш адрес от тех или иных стран, блокирования тех или иных инициатив, направленных на укрепление Украины, то эксперт напоминает, что сам ЕС уже готов к внутреннему реформированию.
При этом, безусловно, продолжает он, Украине необходимо выполнять поставленные евросообществом задания по части реформ, а также проводить более активную работу с теми странами, которые сейчас отрицают наше право стать членом ЕС. С той же Венгрией, с той же Польшей и так далее.
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