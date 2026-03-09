Орбан достиг апогея в антиукраинской истерии: названа поразительная причина страха соратника Путина

Антиукраинская риторика в Венгрии усугубляется на фоне экономической стагнации, проблем в медицине и роста коррупции среди правительственной элиты. По словам венгерского аналитика, старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) Андраша Раца, Украину постепенно представляют главным "виновником" внутренних проблем страны. Его комментарий прозвучал в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

Обычно в предвыборных кампаниях обсуждают внутренние проблемы, но в Венгрии Украина получает чрезвычайное внимание. Это связано с тем, что экономика страны переживает стагнацию, а сфера здравоохранения и общественные услуги приходят в упадок, инфраструктура разрушается, а коррупция среди элит становится ощутимой", — пояснил Рац.

Он добавил, что правительство Виктора Орбана пытается отвлечь граждан от этих проблем, делая Украину символическим "врагом", на которого перекладывают ответственность за все внутренние неудачи. "В Венгрии Зеленского активно демонизируют в медиа и на биллбордах. Социологические опросы показывают, что оппозиционные партии опережают партию Орбана, и это вынуждает правительство усиливать антиукраинскую пропаганду", – отметил эксперт.

По прогнозу Раца, такая стратегия будет продолжаться: "У Орбана вряд ли есть другие эффективные инструменты для повышения своей популярности, поэтому следует ожидать, что кампания против Украины лишь усилится в ближайшие недели". Аналитик подчеркнул, что венгерские власти используют внешнюю политику как средство отвлечь внимание от экономических и социальных проблем, формируя негативный образ соседнего государства.

