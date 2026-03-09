logo

Орбан достиг апогея в антиукраинской истерии: названа поразительная причина страха соратника Путина
Орбан достиг апогея в антиукраинской истерии: названа поразительная причина страха соратника Путина

Ответственность за внутренние проблемы все чаще переводится на Украину

9 марта 2026, 12:50
Автор:
Клименко Елена

Антиукраинская риторика в Венгрии усугубляется на фоне экономической стагнации, проблем в медицине и роста коррупции среди правительственной элиты. По словам венгерского аналитика, старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) Андраша Раца, Украину постепенно представляют главным "виновником" внутренних проблем страны. Его комментарий прозвучал в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

Орбан достиг апогея в антиукраинской истерии: названа поразительная причина страха соратника Путина

Обычно в предвыборных кампаниях обсуждают внутренние проблемы, но в Венгрии Украина получает чрезвычайное внимание. Это связано с тем, что экономика страны переживает стагнацию, а сфера здравоохранения и общественные услуги приходят в упадок, инфраструктура разрушается, а коррупция среди элит становится ощутимой", — пояснил Рац.

Он добавил, что правительство Виктора Орбана пытается отвлечь граждан от этих проблем, делая Украину символическим "врагом", на которого перекладывают ответственность за все внутренние неудачи. "В Венгрии Зеленского активно демонизируют в медиа и на биллбордах. Социологические опросы показывают, что оппозиционные партии опережают партию Орбана, и это вынуждает правительство усиливать антиукраинскую пропаганду", – отметил эксперт.

По прогнозу Раца, такая стратегия будет продолжаться: "У Орбана вряд ли есть другие эффективные инструменты для повышения своей популярности, поэтому следует ожидать, что кампания против Украины лишь усилится в ближайшие недели". Аналитик подчеркнул, что венгерские власти используют внешнюю политику как средство отвлечь внимание от экономических и социальных проблем, формируя негативный образ соседнего государства.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что обещание предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро будет выполнено, несмотря на все сложности и задержки с окончательным принятием решения.



