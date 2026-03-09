Орбан досяг апогею в антиукраїнській істерії: названо вражаючу причину страху соратника Путіна

Антиукраїнська риторика в Угорщині посилюється на тлі економічної стагнації, проблем у медицині та зростання корупції серед урядової еліти. За словами угорського аналітика, старшого наукового співробітника Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) Андраша Раца, Україну поступово представляють головним "винуватцем" внутрішніх негараздів країни. Його коментар прозвучав у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

"Зазвичай у передвиборчих кампаніях обговорюють внутрішні проблеми, але в Угорщині Україна отримує надзвичайну увагу. Це пов’язано з тим, що економіка країни переживає стагнацію, а сфера охорони здоров’я та громадські послуги занепадають, інфраструктура руйнується, а корупція серед еліт стає відчутною", — пояснив Рац.

Він додав, що уряд Віктора Орбана намагається відвернути увагу громадян від цих проблем, роблячи Україну символічним "ворогом", на якого перекладають відповідальність за всі внутрішні невдачі. "В Угорщині Зеленського активно демонізують у медіа та на білбордах. Соціологічні опитування показують, що опозиційні партії випереджають партію Орбана, і це змушує уряд посилювати антиукраїнську пропаганду", — зазначив експерт.

За прогнозом Раца, така стратегія продовжуватиметься: "Орбан навряд чи має інші ефективні інструменти для підвищення своєї популярності, тож слід очікувати, що кампанія проти України лише посилиться у найближчі тижні". Аналітик наголосив, що угорська влада використовує зовнішню політику як засіб відвернути увагу від економічних та соціальних проблем, формуючи негативний образ сусідньої держави.

