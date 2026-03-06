Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан целенаправленно использует антиукраинские настроения внутри страны для укрепления своих политических позиций. В частности, он пытается изобразить лидера оппозиции Петра Мадяра агентом иностранного влияния. Увлечение украинских инкассаторов выглядит как часть этой более широкой стратегии внутренней политики. Политолог Олег Саакян отмечает, что наиболее эффективной реакцией Украины есть не эмоциональные ответы, а попытка максимально снизить градус напряжения и игнорировать провокационные заявления Орбана.

"Эту ситуацию нужно воспринимать крайне серьезно – дальше могут быть имитации террористических актов или покушений с участием российских друзей, возможно даже без ведома Орбана, а может и при его участии. И тогда он объявит о беспрецедентном вмешательстве в выборы", – отметил Саакян.

Эксперт пояснил, что по румынскому сценарию Орбан может использовать повод внешнего вмешательства для отмены результатов голосования или даже сорвать выборы, объявив военное положение. Это связано с тем, что на честных выборах его поражение почти гарантировано.

"Зеленский всегда действует в своем стиле, и там, где его непреклонность дает силу, венгерский случай показывает, что эмоциональная реакция лишь усугубляет ситуацию, а не решает ее", — добавил Саакян.

По мнению политолога, Украина должна отвечать максимально спокойно, используя юмор и обесценивая провокации, а не из-за официальных заявлений МИД или Офиса президента.

"Комментировать Орбана должен пресс-секретарь Министерства здравоохранения, ведь именно такой уровень внимания заслуживают его провокации", — подчеркнул эксперт, предлагая минимизировать какие-либо серьезные реакции, чтобы не подпитывать внутриполитическую игру Орбана.

