Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цілеспрямовано використовує антиукраїнські настрої всередині країни для зміцнення власних політичних позицій. Зокрема, він намагається зобразити лідера опозиції Петра Мадяра агентом іноземного впливу. Захоплення українських інкасаторів виглядає як частина цієї ширшої стратегії внутрішньої політики. Політолог Олег Саакян наголошує, що найефективнішою реакцією України є не емоційні відповіді, а спроба максимально знизити градус напруги та ігнорувати провокаційні заяви Орбана.

"Цю ситуацію треба сприймати вкрай серйозно – далі можуть бути імітації терористичних актів або замахів за участю російських друзів, можливо навіть без відома Орбана, а може й за його участі. І тоді він оголосить про безпрецедентне втручання у вибори", – зазначив Саакян.

Експерт пояснив, що за румунським сценарієм Орбан може використати привід зовнішнього втручання для скасування результатів голосування або навіть зірвати вибори, оголосивши воєнний стан. Це пов’язано з тим, що на чесних виборах його поразка майже гарантована.

"Зеленський завжди діє у своєму стилі, і там, де його непохитність дає силу, угорський випадок показує, що емоційна реакція лише погіршує ситуацію, а не вирішує її", – додав Саакян.

На думку політолога, Україна повинна відповідати максимально спокійно, використовуючи гумор і знецінюючи провокації, а не через офіційні заяви МЗС чи Офісу президента.

"Коментувати Орбана має прессекретар Міністерства охорони здоров’я, адже саме такий рівень уваги заслуговують його провокації", – підкреслив експерт, пропонуючи мінімізувати будь-які серйозні реакції, щоб не підживлювати внутрішньополітичну гру Орбана.

