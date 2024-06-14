Орбан грозится местью ЕС: что произошло

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отомстить за решение Европейского Союза относительно политики предоставления убежища мигрантам, которое может омрачить будущее председательство страны в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом одиозный политик заявил в интервью государственному радио, пишет "Bloomberg".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Мы найдем способ сделать так, чтобы Брюсселю было больнее, чем нам", — отметил Виктор Орбан.

В издании отметили, что противостояние может еще больше осложнить председательство Венгрии в Европейском Союзе, которое начнется 1 июля. Также премьер-министр пообещал быть честным посредником в течение следующих шести месяцев, что "является непростой задачей для лидера, который часто оказывался в оппозиции на саммитах ЕС по ряду важных вопросов, начиная от его попыток подорвать помощь Украине, ослабить санкции против России и торпедировать критические заявления в отношении Китая".

Авторы материала отмечают, кроме того, такое решение ЕС загнало Орбана в тупик во время того, когда он находится под давлением необходимости укрепления бюджета. В Bloomberg напомнили, что Европейский Союз уже приостановил около 20 млрд евро, которые были предназначены для Венгрии, из-за беспокойства относительно коррупции и верховенства права.

"Орбан прибегнул к антииммиграционной риторике и политике, чтобы стать первопроходцем для популистских сил в Европе и за ее пределами, даже несмотря на то, что правительство работало над увеличением притока иностранных рабочих, чтобы восполнить дефицит рабочей силы", — подчеркнули в материале.

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