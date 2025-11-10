Орбан хочет остаться у власти вечно: стало известно о циничном плане из-за Украины

Оппозиционные партии Венгрии смогли остановить инициативу премьер-министра Виктора Орбана, который пытался отменить проведение парламентских выборов в стране , заявил глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Фото: из открытых источников

Он прокомментировал ситуацию с возможными фальсификациями на выборах в Венгрии и предупредил, что риски остаются высокими.

"К сожалению, это не исключено. Более того — Орбан уже делал попытки это реализовать. Оппозиция говорит об этом открыто. Премьер даже подавал законопроект в венгерский парламент, чтобы, мол, из-за войны в Украине, которая является соседним государством, выборы вообще отменить", — отметил Томпа.

По словам представителя общины, Виктор Орбан использует режим чрезвычайного положения в качестве инструмента удержания власти, хотя в других странах, граничащих с Украиной, подобных решений не принимали.

"Почему-то Орбан это ввел. Он даже был настроен отменить выборы, чтобы остаться у власти бессрочно, фактически стать вечным правителем", — подчеркнул Томпа.

Тем не менее, Тибор Томпа выразил уверенность, что планы Орбана по узурпации власти не удастся реализовать. По его мнению, членство Венгрии в Европейском Союзе и активность даже небольшой оппозиции не позволят премьеру полностью контролировать политическую систему.

"Слава Богу, что Венгрия является членом ЕС. И даже та незначительная оппозиция, которая сейчас представлена в парламенте, категорически преодолела все эти попытки. Поэтому есть надежда, что все фальсификации и эти ненормальные, бесчеловечные, циничные выходки Орбана будут остановлены", — подытожил Томпа.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября посетил Белый дом, стремясь инициировать новый саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По оценке его советников такая встреча могла бы стать шагом к завершению войны в Украине, сообщает The Guardian.