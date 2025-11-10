Орбан хоче залишитися при владі вічно: стало відомо про цинічний план через Україну

Опозиційні партії Угорщини наразі змогли зупинити ініціативу прем’єр-міністра Віктора Орбана, який намагався скасувати проведення парламентських виборів у країні, заявив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

Фото: з відкритих джерел

Він прокоментував ситуацію довкола можливих фальсифікацій на виборах в Угорщині та попередив, що ризики залишаються високими.

"На жаль, це не виключено. Ба більше — Орбан уже робив спроби це реалізувати. Опозиція говорить про це відкрито. Прем’єр навіть подавав законопроєкт до угорського парламенту, щоб, мовляв, через війну в Україні, яка є сусідньою державою, вибори взагалі скасувати", — зазначив Томпа.

За словами представника громади, Віктор Орбан використовує режим надзвичайного стану як інструмент для утримання влади, хоча в інших країнах, які межують з Україною, подібних рішень не ухвалювали.

"Чомусь лише Орбан це запровадив. Він навіть був налаштований скасувати вибори, щоб залишитися при владі безстроково, фактично стати вічним правителем", — підкреслив Томпа.

Попри це, Тібор Томпа висловив упевненість, що плани Орбана щодо узурпації влади не вдасться реалізувати. На його думку, членство Угорщини в Європейському Союзі та активність навіть невеликої опозиції не дадуть змоги прем’єру повністю контролювати політичну систему.

"Слава Богу, що Угорщина є членом ЄС. І навіть та незначна опозиція, яка нині представлена в парламенті, категорично подолала всі ці намагання. Тому є сподівання, що всі фальшування та ці ненормальні, нелюдські, цинічні вибрики Орбана будуть зупинені", — підсумував Томпа.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 7 листопада відвідав Білий дім, прагнучи ініціювати новий саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. За оцінкою його радників, така зустріч могла б стати кроком до завершення війни в Україні, повідомляє The Guardian.