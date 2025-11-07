logo_ukra

BTC/USD

101458

ETH/USD

3336.04

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Орбан не просто так відбув у Вашингтон до Трампа: мета Будапешта шокує
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан не просто так відбув у Вашингтон до Трампа: мета Будапешта шокує

Зокрема, угорський прем’єр сподівається, що президент США приїде до Угорщини напередодні виборів.

7 листопада 2025, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 7 листопада, відвідає Білий дім, прагнучи ініціювати новий саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. За оцінкою його радників, така зустріч могла б стати кроком до завершення війни в Україні, повідомляє The Guardian.

Орбан не просто так відбув у Вашингтон до Трампа: мета Будапешта шокує

Фото: з відкритих джерел

Видання наголошує, що Орбан, який запропонував провести саміт у Будапешті, також планує домогтися скасування американських санкцій щодо російської енергетики. Це стане важливим тестом для позиції Трампа щодо Кремля, особливо після його критики Путіна за затягування переговорів щодо закінчення війни.

Джерела The Guardian зазначають, що головною метою угорського прем’єра є залучення Трампа до візиту в Угорщину напередодні парламентських виборів у квітні. На думку радників, такий візит зміцнить авторитет Орбана та активізує його консервативний електорат. "Для Орбана ключове — це приїзд Трампа до Будапешта перед виборами. Газові питання обговорюватимуть, але пріоритет — політика", — повідомило джерело в угорському уряді.

Політичний аналітик Зсузанна Вег із Німецького фонду Маршалла назвала можливий візит "важливою політичною послугою" з боку президента США. Попередня спроба організувати саміт Трамп–Путін у Будапешті зазнала поразки після телефонної розмови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо.

Однак експерти вважають, що Орбан, ймовірно, знову порушить це питання, оскільки Трамп зацікавлений у позиції миротворця у глобальних конфліктах, і угорський прем’єр хоче використати це для власних політичних цілей.

Як вже писали "Коментарі", на XIII Міжнародному спортивному форумі "Росія – спортивна держава" в Самарі російський правитель Володимир Путін вкотре намагався продемонструвати "успіхи" країни у спорті. Проте замість гордості його слова викликали хвилю насмішок серед російських користувачів.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини