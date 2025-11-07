Орбан не просто так відбув у Вашингтон до Трампа: мета Будапешта шокує

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 7 листопада, відвідає Білий дім, прагнучи ініціювати новий саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. За оцінкою його радників, така зустріч могла б стати кроком до завершення війни в Україні, повідомляє The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

Видання наголошує, що Орбан, який запропонував провести саміт у Будапешті, також планує домогтися скасування американських санкцій щодо російської енергетики. Це стане важливим тестом для позиції Трампа щодо Кремля, особливо після його критики Путіна за затягування переговорів щодо закінчення війни.

Джерела The Guardian зазначають, що головною метою угорського прем’єра є залучення Трампа до візиту в Угорщину напередодні парламентських виборів у квітні. На думку радників, такий візит зміцнить авторитет Орбана та активізує його консервативний електорат. "Для Орбана ключове — це приїзд Трампа до Будапешта перед виборами. Газові питання обговорюватимуть, але пріоритет — політика", — повідомило джерело в угорському уряді.

Політичний аналітик Зсузанна Вег із Німецького фонду Маршалла назвала можливий візит "важливою політичною послугою" з боку президента США. Попередня спроба організувати саміт Трамп–Путін у Будапешті зазнала поразки після телефонної розмови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо.

Однак експерти вважають, що Орбан, ймовірно, знову порушить це питання, оскільки Трамп зацікавлений у позиції миротворця у глобальних конфліктах, і угорський прем’єр хоче використати це для власних політичних цілей.

