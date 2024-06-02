Орбан хочет создать "коалицию мира", чтобы закончить войну в Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с речью на "марше мира" в Будапеште. Лидер Венгрии сообщил о своем плане создать пророссийскую "коалицию мира" по поводу войны в Украине в Европарламенте, выборы в который запланированы на 6-9 июня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерские СМИ.



Орбан на "марше мира" в Будапешт призвал создать "коалицию мира". Фото из открытых источников

Орбан в выступлении заявил, что на выборах в ЕС будут действовать две основные группы – те, кто хочет противостоять РФ и воевать с Кремлем, и другая – те, кто заинтересован в мире с Москвой. По словам Орбана, Венгрия принадлежит ко второму лагерю, однако в ЕС сейчас большинство депутатов из первого.

"Целью избирательной армии венгров является сохранение мира. Мы являемся крупнейшим корпусом мира в Европе, самой большой миротворческой силой в Европе", — сообщает слова Орбана венгерский ресурс Index.

Как отметило издание 24.hu, Орбан заявил, что пророссийские силы после победы образуют в Европарламенте "коалицию мира", которую поддержит Дональд Трамп, если выиграет президентские выборы в США.

Орбан рассказал, что основной задачей коалиции мира станут мирные переговоры Украины и России. По словам венгерского лидера, "победить Россию невозможно", потому ЕС должен заставить Украину прийти к переговорам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскритиковал Трампа за его мирный план для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле похвалили Виктора Орбана за его "самостоятельную" политику на уровне ЕС. А в Европейском Союзе выразили критику к правительству Венгрии и указали, что постоянные действия Будапешта в отношении Украины "зашли слишком далеко".