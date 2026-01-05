Орбан хочет судиться с Евросоюзом из-за России: новое заявление венгерского премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно демонстрировавший благосклонное отношение к Москве, высказал предположение, что санкции против России могут быть отменены уже к 2027 году.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Об этом он заявил во время ежегодной итоговой пресс-конференции. По словам Орбана, он ожидает завершения войны в Украине в ближайшие два года.

После этого, по его мнению, появятся основания для пересмотра санкционной политики в отношении РФ. Венгерский премьер вновь раскритиковал энергетические инициативы Европейского Союза, в частности, планы ограничить поставки российской нефти и газа, назвав их особенно вредными для экономики Венгрии.

"Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной и в результате санкции будут сняты", — заявил глава венгерского правительства.

В то же время Орбан выступил с жесткой риторикой в адрес Брюсселя. В частности, сообщил о намерении Будапешта обратиться в суд против Европейской комиссии, обвинив ее в якобы неправомерном использовании правовых механизмов.

По утверждению Орбана, санкции против России следует рассматривать как торговые решения, которые, по его убеждению, должны приниматься только с согласия всех государств-членов Европейского Союза.

