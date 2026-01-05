Орбан хоче судитися з Євросоюзом через Росію: нова заява угорського прем’єра

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово демонстрував прихильне ставлення до Москви, висловив припущення, що санкції проти Росії можуть бути скасовані вже до 2027 року.

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Про це він заявив під час щорічної підсумкової пресконференції. За словами Орбана, він очікує завершення війни в Україні впродовж найближчих двох років.

Після цього, на його думку, з’являться підстави для перегляду санкційної політики щодо РФ. Угорський прем’єр знову розкритикував енергетичні ініціативи Європейського Союзу, зокрема плани обмежити постачання російської нафти й газу, назвавши їх особливо шкідливими для економіки Угорщини.

"Ми сподіваємось, що до 2027 року нинішня військова ситуація закінчиться, встановиться збалансована нова ситуація між Росією та Україною і в результаті санкції буде знято", — заявив глава угорського уряду.

Водночас Орбан вкотре виступив із жорсткою риторикою на адресу Брюсселя. Зокрема, повідомив про намір Будапешта звернутися до суду проти Європейської комісії, звинувативши її у нібито неправомірному використанні правових механізмів.

За твердженням Орбана, санкції проти Росії слід розглядати як торговельні рішення, які, на його переконання, мали б ухвалюватися лише за згодою всіх держав-членів Європейського Союзу.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що нині не найвдаліший момент для того, щоб президент Росії Володимир Путін відвідав Будапешт. За словами Орбана, на даному етапі немає нагальних двосторонніх питань, які потребували б обговорення між двома державами.