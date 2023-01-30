Орбан хочет ветировать следующие санкции ЕС против России. Что хочет запретить Европа

Союзники Украины, в частности Польша и страны Балтии, настаивают в следующем пакете санкций наложить вето на атомную промышленность России и государственную компанию "Росатом". Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан против такого решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна будет против любых санкций Европейского Союза, которые будут касаться российского ядерного сектора.

"Мы не допустим санкций, которые еще больше усилят инфляцию в Венгрии. Я не позволю, чтобы атомная энергетика была включена в сферу санкций", — сообщает слова Орбана издания Politico .

Пока ЕС еще публично не объявляла о санкциях, которые будут внесены в 10 пакет. Однако Politico отмечает, что комментарий венгерского политика прозвучал в то время, как украинские союзники настаивают на введении санкций против атомной энергетики РФ.

Теперь атомная промышленность избегала санкций от Евросоюза, это объясняется тем, что "Росатом" до сих пор поставляет топливо для нескольких стран Европы, в частности Финляндию, Болгарию и Венгрию. Именно в последней на атомной электростанции "Пакш" производится 40% электроэнергии в Венгрии. Кроме того, Будапешт сотрудничает с российской компанией по строительству еще двух реакторов на этом объекте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия попала в позорный список стран.

Также "Комментарии" писали о Нидерландах, как заявили, что хотят передать Украине танки в рамках военной помощи, даже несмотря на то, что у европейской страны этих танков нет.





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