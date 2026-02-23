Венгрия и Словакия выразили угрозу прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за временной остановки нефтепровода "Дружба". Киев решительно осудил такую позицию, назвав ее недопустимым ультиматумом и формой шантажа, что может негативно отразиться на энергетической стабильности региона. Очевидно, что такие угрозы не изменят решимость Украины в обеспечении безопасности.

Фото: из открытых источников

Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов пояснил, что за такими заявлениями стоит желание лидеров Венгрии и Словакии, Виктора Орбана и Роберта Фицо, получить политические дивиденды в переговорах с влиятельными мировыми игроками, включая Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом Украина способна компенсировать временное прекращение поставок электроэнергии из-за локальных отключений на западе страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт не будет поддерживать принятие 20-го пакета санкций против России, пока трубопровод не заработает. Однако эксперт отмечает, что политические амбиции Орбана и Фицо не принесут им реальной пользы, а наоборот могут подорвать их репутацию. Угрозы выбраны в неудачное время: теплое сезонное улучшение позволяет избежать серьезных последствий для Украины, а стратегически Москва не получит желаемого эффекта.

Богданов подчеркивает, что Украина находится в более выгодном положении, а последствия шантажа для репутации лидеров Венгрии и Словакии будут значительными. В условиях приближающихся выборов в Венгрии, которые, вероятно, изменят политическую ситуацию, эти угрозы становятся еще менее значимыми для Киева. В общем, правда на стороне Украины, а попытки шантажа остаются скорее политическим спектаклем, чем реальной угрозой.

