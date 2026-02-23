Орбан і Фіцо зазнали тотальної поразки через шантаж України: розкрито вважливий нюанс

Угорщина та Словаччина висловили загрозу припинити постачання електроенергії до України через тимчасову зупинку нафтопроводу "Дружба". Київ рішуче засудив таку позицію, назвавши її неприпустимим ультиматумом і формою шантажу, що може негативно вплинути на енергетичну стабільність регіону. Очевидно, що такі погрози не змінять рішучості України у забезпеченні власної безпеки.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов пояснив, що за такими заявами стоїть бажання лідерів Угорщини та Словаччини, Віктора Орбана та Роберта Фіцо, здобути політичні дивіденди у переговорах із впливовими світовими гравцями, включно з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. При цьому Україна здатна компенсувати тимчасове припинення постачання електроенергії через локальні відключення на заході країни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Будапешт не підтримуватиме ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії, поки трубопровід не запрацює. Однак експерт зазначає, що політичні амбіції Орбана та Фіцо не принесуть їм реальної користі, а навпаки, можуть підірвати їхню репутацію. Погрози обрані у невдалий час: тепле сезонне покращення дозволяє уникнути серйозних наслідків для України, а стратегічно Москва не отримає бажаного ефекту.

Богданов підкреслює, що Україна перебуває у вигіднішому становищі, а наслідки шантажу для репутації лідерів Угорщини та Словаччини будуть значними. В умовах наближення виборів в Угорщині, які, ймовірно, змінять політичну ситуацію, ці погрози стають ще менш значущими для Києва. Загалом, правда на боці України, а спроби шантажу залишаються швидше політичним спектаклем, ніж реальною загрозою.

