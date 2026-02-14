Орбан идет на обострение: в Будапеште заговорили о «войне» из-за Украины

Правительство Венгрии заявило, что поспешное принятие Украины в Евросоюз несет серьезные риски для всего блока. Как сообщает Berliner Zeitung, в Будапеште считают, что ускоренная интеграция Киева способна спровоцировать прямое столкновение ЕС с Россией и нанести ощутимый ущерб европейской экономике.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Кабинет премьера Виктора Орбана уже несколько месяцев предостерегает Брюссель от "поспешных решений". По данным издания, венгерские источники утверждают: быстрое вступление Украины создаст не только политические, но и военные угрозы для союза.

Поводом для нового витка напряженности стало заявление президента Владимира Зеленского о необходимости технической готовности Украины к вступлению в ЕС уже к 2027 году. Он подчеркнул, что процессу нужна четкая дата, иначе Россия попытается его заблокировать через отдельных европейских политиков.

Орбан резко возразил, заявив, что членство в ЕС – это процедура, основанная на выполнении критериев, а условия определяют государства-члены, а не страна-кандидат. Тем самым Будапешт фактически вступил в открытую полемику с Киевом.

Риторика венгерского премьера ужесточилась и в отношении Брюсселя. После сообщений о возможных механизмах обхода венгерского вето он назвал такие шаги "объявлением войны".

Кроме того, Орбан подчеркнул, что отказ от дешевых российских энергоресурсов противоречит интересам Венгрии.

Обострение происходит на фоне подготовки к парламентским выборам в апреле. В Будапеште обвиняют "брюссельскую элиту" в давлении и попытках повлиять на внутреннюю политику страны, тогда как Киев продолжает настаивать на ускорении евроинтеграции.

Виктор Орбан в сообщении в соцсети X назвал Politico "официальным изданием брюссельской элиты" и заявил, что речь идет о "новом военном плане" Европейского Союза.