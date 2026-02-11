Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Киев якобы "объявили войну" Будапешту. Поводом для заявления стала публикация Politico о возможности "вступления авансом" Украины в Европейский Союз и поиск механизмов обхода венгерского вето.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в сообщении в соцсети X назвал Politico "официальным изданием брюссельской элиты" и заявил, что речь идет о "новом военном плане" Европейского Союза.

"Они решили, что Украину примут в Союз уже в 2027 году. Этот новый план — открытое объявление войны Венгрии", — жалуется Орбан.

Орбан утверждает, что такой сценарий игнорирует позицию Венгрии и может привести к устранению действующей власти в стране.

"Они игнорируют решение венгерского народа и намерены устранить венгерское правительство любыми необходимыми средствами. Они хотят, чтобы к власти пришла партия "Тиса", потому что тогда больше не будет ни вето, ни сопротивления, ни возможности оставаться в стороне от их конфликта", — говорится в заявлении венгерского плолитика.

Орбаэ добавил, что только его партия "Фидес" способна сохранить "венгерский суверенитет" и призвал избирателей поддержать ее на парламентских выборах 12 апреля.

В материале Politico говорится о беспрецедентном формате "частичного вступления", который позволил бы Украине интегрироваться в отдельные политики ЕС до завершения полной процедуры членства. Однако требования относительно реформ и стандартов Европейского Союза для Украины оставались бы в силе.

