Орбан іде на загострення: у Будапешті заговорили про «війну» через Україну

Уряд Угорщини заявив, що поспішне ухвалення України до Євросоюзу несе серйозні ризики для всього блоку. Як повідомляє Berliner Zeitung, у Будапешті вважають, що прискорена інтеграція Києва здатна спровокувати пряме зіткнення ЄС з Росією та завдати відчутних збитків європейській економіці.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Кабінет прем'єра Віктора Орбана вже кілька місяців застерігає Брюссель від поспішних рішень. За даними видання, угорські джерела стверджують: швидкий вступ України створить не лише політичні, а й військові загрози союзу.

Приводом для нового витка напруженості стала заява президента Володимира Зеленського про необхідність технічної готовності України до вступу до ЄС вже 2027 року. Він наголосив, що процесу потрібна чітка дата, інакше Росія спробує його заблокувати через окремих європейських політиків.

Орбан різко заперечив, заявивши, що членство в ЄС – це процедура, яка ґрунтується на виконанні критеріїв, а умови визначають держави-члени, а не країна-кандидат. Тим самим Будапешт фактично вступив у відкриту полеміку із Києвом.

Риторика угорського прем'єра посилилася і щодо Брюсселя. Після повідомлень про можливі механізми обходу угорського вето він назвав такі кроки "оголошенням війни".

Крім того, Орбан наголосив, що відмова від дешевих російських енергоресурсів суперечить інтересам Угорщини.

Загострення відбувається на тлі підготовки до парламентських виборів у квітні. У Будапешті звинувачують "брюссельську еліту" у тиску та спробах вплинути на внутрішню політику країни, тоді як Київ продовжує наполягати на прискоренні євроінтеграції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель та Київ нібито "оголосили війну" Будапешту. Приводом для заяви стала публікація Politico про можливість "вступу авансом" України до Європейського Союзу та пошук механізмів обходу угорського вето.

Віктор Орбан у повідомленні в соцмережі X назвав Politico "офіційним виданням брюссельської еліти" і заявив, що йдеться про "новий військовий план" Європейського Союзу.