Орбан идет ва-банк: какую подлость решил устроить Будапешт Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан идет ва-банк: какую подлость решил устроить Будапешт Украине

Антиукраинская кампания и конфликт с Брюсселем становятся главной ставкой премьера, рискующего потерять власть после 16 лет правления

26 февраля 2026, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко усилил антиукраинскую риторику менее чем за два месяца до парламентских выборов фактически срывая новые пакеты помощи ЕС Киеву и санкции против Москвы. По данным опроса Median, его партия Фидес отстает от оппозиционной "Тисы" на 20 пунктов – 35% против 55% среди определившихся избирателей.

Орбан идет ва-банк: какую подлость решил устроить Будапешт Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Как пишет Bloomberg, ранее Орбан использовал право вето в качестве инструмента торга с Брюсселем, но в конце концов соглашался на компромиссы. Теперь, опасаясь исторического поражения, он может блокировать решение до конца. Речь идет о кредитном пакете для Украины на 90 млрд евро и 20-м пакете санкций против РФ.

Новый виток конфликта вызвала январская атака, выведшая из строя нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает через Украину в Венгрию и Словакию. Орбан и словацкий премьер Роберт Фицо обвинили Киев в затягивании ремонта. В Украине заявляют, что восстановление требует времени.

Особое раздражение в Брюсселе вызвало блокировку пакета, который сам Орбан ранее одобрил. Визит главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Киев оказался скорее символическим. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала ситуацию "очень досадной", но выразила надежду на компромисс.

На фоне слабого экономического роста и высокой инфляции Орбан делает ставку на жесткую позицию по отношению к Украине, пытаясь мобилизовать электорат и удержать власть.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже предложила Венгрии согласовать реалистические решения с целью урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом глава МИД сообщил в комментарии изданию Politico.

Также издание "Комментарии" сообщало — Еврокомиссия отреагировала на блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-25/orban-s-hardening-anti-ukraine-stance-means-trouble-for-the-eu
