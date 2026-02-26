Орбан идет ва-банк: какую подлость решил устроить Будапешт Украине

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко усилил антиукраинскую риторику менее чем за два месяца до парламентских выборов фактически срывая новые пакеты помощи ЕС Киеву и санкции против Москвы. По данным опроса Median, его партия Фидес отстает от оппозиционной "Тисы" на 20 пунктов – 35% против 55% среди определившихся избирателей.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Как пишет Bloomberg, ранее Орбан использовал право вето в качестве инструмента торга с Брюсселем, но в конце концов соглашался на компромиссы. Теперь, опасаясь исторического поражения, он может блокировать решение до конца. Речь идет о кредитном пакете для Украины на 90 млрд евро и 20-м пакете санкций против РФ.

Новый виток конфликта вызвала январская атака, выведшая из строя нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает через Украину в Венгрию и Словакию. Орбан и словацкий премьер Роберт Фицо обвинили Киев в затягивании ремонта. В Украине заявляют, что восстановление требует времени.

Особое раздражение в Брюсселе вызвало блокировку пакета, который сам Орбан ранее одобрил. Визит главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Киев оказался скорее символическим. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала ситуацию "очень досадной", но выразила надежду на компромисс.

На фоне слабого экономического роста и высокой инфляции Орбан делает ставку на жесткую позицию по отношению к Украине, пытаясь мобилизовать электорат и удержать власть.

