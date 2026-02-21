Єврокомісія відреагувала на блокування Орбаном 90 млрд євро для України

Європейська комісія очікує, що Угорщина та інші держави-члени Євросоюзу дотримуються домовленості, досягнутої на рівні лідерів ЄС 19 грудня 2025 року, і ухвалить надання Україні кредиту в 90 млрд євро на 2026-27 роки. Про це заявив представник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Єврокомісія сподівається, що Орбан дотримається своєї обіцянки, яку він дав під час засідання Європейської ради 19 грудня, і не перешкоджатиме наданню Україні 90 млрд євро.

"Під час засідання Європейської ради в грудні було досягнуто одностайної політичної домовленості про надання 90 млрд євро рішучої підтримки для бюджетних і військових потреб України протягом наступних двох років", — заявив Уйварі.

Він нагадав, що "на цій основі 14 січня Європейська Комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій".

"Ми очікуємо, що всі держави-члени дотримуються цієї політичної домовленості з метою остаточного ухвалення кредиту", — наголосив представник Єврокомісії.

