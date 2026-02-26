Орбан іде ва-банк: яку підлість вирішив влаштувати Будапешт Україні

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко посилив антиукраїнську риторику менш ніж за два місяці до парламентських виборів, фактично зриваючи нові пакети допомоги ЄС Києву та санкції проти Москви. За даними опитування Median, його партія Фідес відстає від опозиційної "Тиси" на 20 пунктів – 35% проти 55% серед виборців, які визначилися.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Як пише Bloomberg, раніше Орбан використовував право вето як інструмент торгу з Брюсселем, але зрештою погоджувався на компроміси. Тепер, побоюючись історичної поразки, він може блокувати рішення до кінця. Йдеться про кредитний пакет для України на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти РФ.

Новий виток конфлікту спричинила січнева атака, що вивела з ладу нафтопровід "Дружба", яким російська нафта надходить через Україну до Угорщини та Словаччини. Орбан і словацький прем’єр Роберт Фіцо звинуватили Київ у затягуванні ремонту. В Україні заявляють, що відновлення потребує часу.

Особливе роздратування в Брюсселі викликало блокування пакета, який сам Орбан раніше схвалив. Візит глави Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн до Києва виявився радше символічним. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала ситуацію "дуже прикрою", але висловила сподівання на компроміс.

На тлі слабкого економічного зростання та високої інфляції Орбан робить ставку на жорстку позицію щодо України, намагаючись мобілізувати електорат і втримати владу.

