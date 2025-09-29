Орбан изменил свою позицию по венгерским дронам: что заявил на этот раз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался по поводу инцидента с венгерскими дронами, нарушившими воздушное пространство Украины. В этот раз он не отрицал факт перелета, но уменьшил его значение и сделал противоречивое заявление о суверенитете Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в подкасте Harcosok órája заявил, что инцидент, когда венгерские дроны залетели на территорию Украины, не имеет большого значения.

"Сейчас не имеет значения, два, три или четыре венгерские дроны перелетели. Предположим, что они залетели на несколько метров, и что тогда? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее удерживаем, она не должна вести себя так, будто суверенная", — сказал Орбан.

Орбан заверил, что Будапешт не намерен нападать на Украину, и заявил, что президент Владимир Зеленский должен сосредоточиться на войне против России, а не на инцидентах на Закарпатье.

"Если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может обанкротиться", — пригрозил Орбан и добавил, что России якобы нет смысла шпионить с помощью венгерских дронов в Закарпатье, если линия фронта пролегает на востоке Украины.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского дрона-разведчика. Венгерский МИД резко отреагировал, заявив, что Зеленский "видит привидений" и "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений". Орбан также жаловался на "преследование" со стороны Зеленского.

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать", — сказал тогда Орбан.

