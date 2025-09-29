Орбан изменил свою позицию по венгерским дронам: что заявил на этот раз

Рубрики
Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался по поводу инцидента с венгерскими дронами, нарушившими воздушное пространство Украины. В этот раз он не отрицал факт перелета, но уменьшил его значение и сделал противоречивое заявление о суверенитете Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан в подкасте Harcosok órája заявил, что инцидент, когда венгерские дроны залетели на территорию Украины, не имеет большого значения.
Орбан заверил, что Будапешт не намерен нападать на Украину, и заявил, что президент Владимир Зеленский должен сосредоточиться на войне против России, а не на инцидентах на Закарпатье.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского дрона-разведчика. Венгерский МИД резко отреагировал, заявив, что Зеленский "видит привидений" и "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений". Орбан также жаловался на "преследование" со стороны Зеленского.
