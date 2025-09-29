logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Орбан змінив свою позицію щодо угорських дронів: що заявив цього разу
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан змінив свою позицію щодо угорських дронів: що заявив цього разу

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "не є незалежною та суверенною країною" й применшив значення інциденту з угорськими дронами.

29 вересня 2025, 17:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився щодо інциденту з угорськими дронами, які порушили повітряний простір України. Цього разу він не заперечив факт перельоту, але применшив його значення та зробив суперечливу заяву про суверенітет України.

Орбан змінив свою позицію щодо угорських дронів: що заявив цього разу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан у подкасті Harcosok órája заявив, що інцидент, коли угорські дрони залетіли на територію України, не має великого значення.

"Зараз не має значення, чи два, три, чи чотири угорські дрони перелетіли. Припустімо, що вони залетіли на кілька метрів, і що тоді? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною", – сказав Орбан.

Орбан запевнив, що Будапешт не має наміру нападати на Україну, і заявив, що президент Володимир Зеленський має зосередитися на війні на проти Росії, а не на інцидентах на Закарпатті.

"Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може збанкрутувати", — пригрозив Орбан та додав, що Росії нібито немає сенсу шпигувати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, якщо лінія фронту пролягає на сході України.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника. Угорське МЗС різко відреагувало, заявивши, що Зеленський "бачить привидів" і "починає божеволіти від антиугорських настроїв". Орбан тоді також скаржився на "переслідування" з боку Зеленського.

"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розвалилася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати", — сказав тоді Орбан.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Віктор Орбан виступив із засудженням стратегії ЄС, яка передбачає перемогу РФ.

Також "Коментарі" писали, що Орбан заговорив про банкрутство через російський газ



Джерело: https://hvg.hu/itthon/20250929_Orban-Viktor-Szolo-utca-kovetkezmenyek-Harcosok-oraja-ebx
