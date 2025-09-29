Орбан змінив свою позицію щодо угорських дронів: що заявив цього разу

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився щодо інциденту з угорськими дронами, які порушили повітряний простір України. Цього разу він не заперечив факт перельоту, але применшив його значення та зробив суперечливу заяву про суверенітет України.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел
Віктор Орбан у подкасті Harcosok órája заявив, що інцидент, коли угорські дрони залетіли на територію України, не має великого значення.
Орбан запевнив, що Будапешт не має наміру нападати на Україну, і заявив, що президент Володимир Зеленський має зосередитися на війні на проти Росії, а не на інцидентах на Закарпатті.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника. Угорське МЗС різко відреагувало, заявивши, що Зеленський "бачить привидів" і "починає божеволіти від антиугорських настроїв". Орбан тоді також скаржився на "переслідування" з боку Зеленського.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Віктор Орбан виступив із засудженням стратегії ЄС, яка передбачає перемогу РФ.
Також "Коментарі" писали, що Орбан заговорив про банкрутство через російський газ