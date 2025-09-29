logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

У ЄС виступили проти перемоги над Росією

Віктор Орбан виступив із засудженням стратегії ЄС

29 вересня 2025, 07:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Європі посилюються дискусії навколо ролі Європейського Союзу у воєнному конфлікті. Угорщина висловлює незгоду з курсом Брюсселя та ставить під сумнів стратегічні цілі спільноти. Про це повідомляє Hír TV.

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран виступив проти воєнної орієнтації Євросоюзу. У заяві, зробленій 28 вересня, було наголошено, що у Брюсселі все частіше звучать заклики до посилення військового курсу.

Одіозний прем'єр зазначив, що стратегічною метою ЄС називає перемогу над Росією у довгостроковій перспективі.

"У Брюсселі відкрито кажуть: мета десятиліття — перемогти Росію на Сході. Тобто кожен європеєць, бізнес і держава ЄС повинні служити цій меті. Ми, угорці, цього не хочемо! ЄС став військовим проектом", — наголосив Віктор Орбан.

Угорський прем'єр зазначив, що Європейський Союз рухається у бік посиленого озброєння та військових проектів. За його словами, сучасні процеси нагадують дії старих імперій, які прагнули підкорити інші народи. Така трансформація ЄС викликає занепокоєння у Будапешті та формує основу для подальших розбіжностей усередині блоку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зробив чергову провокаційну заяву про війну в Україні, зазначивши, що Угорщина є суверенною країною та її уряд дотримується суверенної політики. А також те, що вони роблять те, що слугує інтересам їхньої нації, — захищають безпеку угорців і не вплутуються у "війну по сусідству".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна знає, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям. Угорщина робить дуже небезпечні речі – насамперед собі. Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Nr8FJAC0gIk
