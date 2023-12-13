Орбан критикует ЕС и говорит об "ужасной ошибке" в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не должна начинать переговоры о членстве Украины в ЕС, а должна стремиться к стратегическому партнерству. Венгерский политик назвал "ужасной ошибкой" вступление Украины в ЕС, которое Будапешт пытается предотвратить.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан против вступления Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в ЕС, даже если все члены Европейского Союза поддерживают такое решение, а против выступает только Венгрия.

"ЕС готовится совершить ужасную ошибку, и мы должны предотвратить это, даже если 26 стран хотят совершить эту ошибку. Если мы хотим оказать поддержку Украине, геостратегический сигнал, то мы можем, но это не должно быть членство", – сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии четко объяснил, что Будапешт не поддерживает сегодня идею вступления Украины в ЕС и вместо этого предлагает стратегическое партнерство.

"Я говорю, снимите членство с повестки дня, Венгрия будет на этом настаивать, поэтому этот вопрос не стоит серьезной дискуссии, этот путь закрыт, потому что Венгрия на это не согласна. Но давайте поговорим разумно о стратегическом партнерстве", — озвучил Орбан свою позицию.

Виктор Орбан добавил, что не смешивает вопросы денег и принципов, поэтому готов пойти на уступки в финансовой помощи Украине.

Напомним, что Венгрия блокирует не только вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, но и финансовую помощь Европейского Союза на 50 млрд для Украины. Политические аналитики считают, что таким образом Виктор Орбан шантажирует ЕС и требует разморозить средства для Будапешта, заблокированные из-за коррупции и нарушения верховенства права в Венгрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о сигнале из Венгрии, свидетельствующего о "окне возможностей" для Украины.

Также "Комментарии" писали о президенте Литвы, который назвал страну, что вредит как в Европе, так и Украине.