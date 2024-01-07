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Орбан может возглавить Евросовет после отставки Шарля Мишеля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет.

сегодня, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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Орбан может возглавить Евросовет после отставки Шарля Мишеля

Шарль Мишель и Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил о своем решении баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Это значит, что он досрочно уйдет в отставку, а на его место может прийти Виктор Орбан, ведь Венгрия будет председательствовать в Евросовете шесть месяцев 2024 года.

В начале июня в Европейском Союзе пройдут парламентские выборы. После объявления их результатов европейские лидеры встретятся, чтобы прийти к согласию относительно новых должностей.

Если Шарль Мишель пройдет в Европарламент, перед лидерами ЕС встанет задача быстро избрать нового президента Евросовета.

"Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна займет ротационное председательство в Совете ЕС в июле, получит роль посредника, обычно выполняемого президентом Европейского совета", — пишет издание Politico.

Несмотря на это, издание указывает, что большинство стран ЕС хотело бы избежать сценария, при котором Орбан "бесконтрольно будет руководить Советом". Ведь венгерский премьер-министр известен своей критической позицией по отношению к Украине, а также постоянно критикует ЕС. Кроме того, в Евросоюзе неоднократно указывалось на нарушение верховенства права в Венгрии, из-за чего была заблокирована помощь ЕС для Будапешта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, почему ушел во время голосования о переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали, что венгерский премьер Виктор Орбан последовал примеру президента РФ Владимира Путина и назвал войну в Украине военной операцией.



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Источник: https://www.politico.eu/article/charles-michel-to-run-for-eu-election-2024-top-jobs-viktor-orban/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:25

Юдейський Бог з тими з ким ворогує помилкова невдала Україна. Одразу видно на чий стороні розум, а на чий маразм старого клоуна і більш молодшого корумпованого брехуна-клоуна. Не приймає юдейський Бог подвійний стандарти і шахрайства його народу. Завдяки маразму Байдену у світі сформовані різні сфери впливу. Як би він не переслідував "демократично" своїх конкурентів програш його неминучий.


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