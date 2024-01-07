Орбан может возглавить Евросовет после отставки Шарля Мишеля

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Slava Kot
Шарль Мишель и Виктор Орбан. Фото: Getty Images
Президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил о своем решении баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Это значит, что он досрочно уйдет в отставку, а на его место может прийти Виктор Орбан, ведь Венгрия будет председательствовать в Евросовете шесть месяцев 2024 года.
В начале июня в Европейском Союзе пройдут парламентские выборы. После объявления их результатов европейские лидеры встретятся, чтобы прийти к согласию относительно новых должностей.
Если Шарль Мишель пройдет в Европарламент, перед лидерами ЕС встанет задача быстро избрать нового президента Евросовета.
Несмотря на это, издание указывает, что большинство стран ЕС хотело бы избежать сценария, при котором Орбан "бесконтрольно будет руководить Советом". Ведь венгерский премьер-министр известен своей критической позицией по отношению к Украине, а также постоянно критикует ЕС. Кроме того, в Евросоюзе неоднократно указывалось на нарушение верховенства права в Венгрии, из-за чего была заблокирована помощь ЕС для Будапешта.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, почему ушел во время голосования о переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.
Также "Комментарии" писали, что венгерский премьер Виктор Орбан последовал примеру президента РФ Владимира Путина и назвал войну в Украине военной операцией.
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Ігор
сегодня, 11:25
Юдейський Бог з тими з ким ворогує помилкова невдала Україна. Одразу видно на чий стороні розум, а на чий маразм старого клоуна і більш молодшого корумпованого брехуна-клоуна. Не приймає юдейський Бог подвійний стандарти і шахрайства його народу. Завдяки маразму Байдену у світі сформовані різні сфери впливу. Як би він не переслідував "демократично" своїх конкурентів програш його неминучий.