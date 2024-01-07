Орбан может возглавить Евросовет после отставки Шарля Мишеля

Шарль Мишель и Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил о своем решении баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Это значит, что он досрочно уйдет в отставку, а на его место может прийти Виктор Орбан, ведь Венгрия будет председательствовать в Евросовете шесть месяцев 2024 года.



В начале июня в Европейском Союзе пройдут парламентские выборы. После объявления их результатов европейские лидеры встретятся, чтобы прийти к согласию относительно новых должностей.

Если Шарль Мишель пройдет в Европарламент, перед лидерами ЕС встанет задача быстро избрать нового президента Евросовета.

"Если они этого не сделают, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна займет ротационное председательство в Совете ЕС в июле, получит роль посредника, обычно выполняемого президентом Европейского совета", — пишет издание P olitico.

Несмотря на это, издание указывает, что большинство стран ЕС хотело бы избежать сценария, при котором Орбан "бесконтрольно будет руководить Советом". Ведь венгерский премьер-министр известен своей критической позицией по отношению к Украине, а также постоянно критикует ЕС. Кроме того, в Евросоюзе неоднократно указывалось на нарушение верховенства права в Венгрии, из-за чего была заблокирована помощь ЕС для Будапешта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал , почему ушел во время голосования о переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали, что венгерский премьер Виктор Орбан последовал примеру президента РФ Владимира Путина и назвал войну в Украине военной операцией.