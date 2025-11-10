logo_ukra

Орбан натякнув, що торгівля з РФ продовжуватиметься: про що він домовився з Трампом
НОВИНИ

Орбан натякнув, що торгівля з РФ продовжуватиметься: про що він домовився з Трампом

Віктор Орбан знову заявив, що поки він перебуває на чолі Угорщини, країна й надалі закуповуватиме у Росії енергоресурси, не боячись нових санкцій США.

10 листопада 2025, 15:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан запевняє, що досяг згоди з президентом США Дональдом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти. Як передає портал "Коментарі", про це угорський прем'єр повідомив у Facebook.

Орбан натякнув, що торгівля з РФ продовжуватиметься: про що він домовився з Трампом

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Варто зазначити, що раніше Віктор Орбан заявив, що США та Угорщина "завершили найважливіші переговори року".

"Ми домовилися з президентом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти. Поки він буде президентом, а я – прем'єр-міністром, санкцій не буде", – заявив угорський прем'єр.

Орбан сказав, що для Угорщини "ставки не могли бути вищими".

За його словами, набуття чинності санкціями США щодо російських джерел енергії призвело б до двох-триразового збільшення витрат на комунальні послуги та „тисячовідсоткового" підвищення цін на бензин в Угорщині до Різдва. Справжня катастрофа.

Прем'єр Угорщини наголосив, що країні "вдалося запобігти цій небезпеці".

"Тому угорські сім'ї зможуть провести Різдво так, як вони того хотіли", – додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у п'ятницю, 7 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Після переговорів Орбан заявив, що Вашингтон нібито надав Угорщині безстрокове звільнення від санкцій щодо імпорту російської нафти та газу. Втім, у Білому домі уточнили, що звільнення дійсне лише на один рік, повідомляє CNN.

Під час візиту Трамп висловив розуміння енергетичної вразливості Угорщини та наголосив, що Будапешту важко відмовитися від російських енергоресурсів через відсутність морських портів.




