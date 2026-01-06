Венгрия не планирует выходить из Европейского Союза, однако в руководстве объединения якобы в 2026 году может наступить дезинтеграция, которая завершится распадом ЕС. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Европейский Союз развалится сам по себе, произойдет своего рода дезинтеграция, наступит хаос в руководстве", – отметил Виктор Орбан.

При этом, по его словам, этот процесс можно остановить с помощью реструктуризации, но ее нет, поскольку заинтересованные страны застряли в собственных проблемах.

Также глава венгерского правительства прокомментировал возможность выхода Венгрии из ЕС на примере Великобритании. Он назвал решение Лондона "смелом", но плохим для Центральной Европы.

Виктор Орбан напомнил, что Венгрия не владеет ядерным оружием и не достаточно велика, чтобы покинуть блок, и ее выход не будет разумным.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что "не даст денег Украине", поскольку украинцы их якобы не отдадут обратно.

Читайте на портале "Комментарии" — Виктор Орбан, неоднократно демонстрировавший благосклонное отношение к Москве, высказал предположение, что санкции против России могут быть отменены уже к 2027 году.

Об этом он заявил во время ежегодной итоговой пресс-конференции. По словам Орбана, он ожидает завершения войны в Украине в ближайшие два года.

После этого, по его мнению, появятся основания для пересмотра санкционной политики в отношении РФ. Венгерский премьер вновь раскритиковал энергетические инициативы Европейского Союза, в частности, планы ограничить поставки российской нефти и газа, назвав их особенно вредными для экономики Венгрии.



