Орбан натякнув на розпаді ЄС: що заявив

Угорщина не планує виходити з Європейського Союзу, проте у керівництві об'єднання нібито у 2026 році може настати дезінтеграція, що завершиться розпадом ЄС. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Європейський Союз розвалиться сам по собі, відбудеться свого роду дезінтеграція, настане хаос у керівництві", — зазначив Віктор Орбан.

При тому, за його словами, цей процес можна зупинити за допомогою реструктуризації, але її немає, оскільки зацікавлені країни застрягли у власних проблемах.

Також очільник угорського уряду прокоментував можливість виходу Угорщини з ЄС на прикладі Британії. Він назвав рішення Лондона "сміливим", але поганим для Центральної Європи.

Віктор Орбан нагадав, що Угорщина не володіє ядерною зброєю і не є достатньо великою, щоб покинути блок, і її вихід не буде розумним.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини заявив, що "не дасть грошей Україні", оскільки українці їх нібито не віддадуть назад.

