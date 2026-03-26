Орбан нанес непоправимый ущерб своим избирателям из-за шантажа Украины: поразительная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан нанес непоправимый ущерб своим избирателям из-за шантажа Украины: поразительная причина

Это сумма, которую Венгрия получила в прошлом году от экспорта газа в Украину.

26 марта 2026, 10:35
Клименко Елена

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана остановить поставки газа в Украину может нанести серьезный удар по венгерской экономике, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Орбан ранее заявил, что газовые поставки будут прекращены на момент возобновления транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Импорт продолжается, однако МИД предупреждает о значительных финансовых потерях для Будапешта, если его угрозы будут реализованы.

По словам Тихого, в случае остановки экспорта Украина оценивает потери Венгрии более чем в миллиард долларов, ведь именно столько Будапешт заработал на поставках газа в прошлом году.

"Если премьер-министр Орбан решит прекратить поставки, единственным последствием станет ущерб для венгерской экономики и граждан. Это будет личная ответственность Орбана перед венграми", — подчеркнул спикер.

Он также отметил, что Украина готова к любому развитию событий, ведь страна обеспечила запасами топлива и диверсифицировала источники импорта. Это позволяет Киеву оставаться независимым от потенциального демарша Венгрии. МИД отмечает, что венгерская инициатива, даже если она будет реализована, не создаст угрозы украинскому энергоснабжению, а лишь отразится на экономических интересах Будапешта.

