logo_ukra

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Орбан завдав непоправної шкоди своїм виборцям через шантаж України: вражаюча причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан завдав непоправної шкоди своїм виборцям через шантаж України: вражаюча причина

Це сума, яку Угорщина отримала минулого року від експорту газу до України.

26 березня 2026, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зупинити постачання газу в Україну може завдати серйозного удару по угорській економіці, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Орбан раніше заявив, що газові поставки буде припинено на момент відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Імпорт триває, проте МЗС попереджає про значні фінансові втрати для Будапешта, якщо його погрози буде реалізовано.

Фото: з відкритих джерел

За словами Тихого, у разі зупинки експорту Україна оцінює втрати Угорщини у понад мільярд доларів, адже саме стільки Будапешт заробив на постачанні газу минулого року.

"Якщо прем'єр-міністр Орбан вирішить припинити постачання, єдиним наслідком стане збиток для угорської економіки та громадян. Це буде особиста відповідальність Орбана перед угорцями", — наголосив спікер.

Він також зазначив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій, адже країна завчасно забезпечила запасами палива та диверсифікувала джерела імпорту. Це дозволяє Києву залишатися незалежним від потенційного демаршу Угорщини. МЗС зазначає, що угорська ініціатива, навіть якщо її буде реалізовано, не створить загрози українському енергопостачанню, а лише позначиться на економічних інтересах Будапешта.

"Коментарі" вже писали , що поки Сполучені Штати стикаються з новою хвилею іранських безпілотників на Близькому Сході, українська делегація у Вашингтоні зазначає, що США опинилися перед сценарієм, який Україна вже відбувається з 2022 року, повідомляє "Радіо Свобода". Масовані атаки дешевих дронів, за словами експертів, радикально змінюють принципи сучасної війни та ставлять серйозні виклики навіть для найсучасніших систем протиповітряної оборони.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини