Орбан завдав непоправної шкоди своїм виборцям через шантаж України: вражаюча причина

Рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зупинити постачання газу в Україну може завдати серйозного удару по угорській економіці, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Орбан раніше заявив, що газові поставки буде припинено на момент відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Імпорт триває, проте МЗС попереджає про значні фінансові втрати для Будапешта, якщо його погрози буде реалізовано.

За словами Тихого, у разі зупинки експорту Україна оцінює втрати Угорщини у понад мільярд доларів, адже саме стільки Будапешт заробив на постачанні газу минулого року.

"Якщо прем'єр-міністр Орбан вирішить припинити постачання, єдиним наслідком стане збиток для угорської економіки та громадян. Це буде особиста відповідальність Орбана перед угорцями", — наголосив спікер.

Він також зазначив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій, адже країна завчасно забезпечила запасами палива та диверсифікувала джерела імпорту. Це дозволяє Києву залишатися незалежним від потенційного демаршу Угорщини. МЗС зазначає, що угорська ініціатива, навіть якщо її буде реалізовано, не створить загрози українському енергопостачанню, а лише позначиться на економічних інтересах Будапешта.

