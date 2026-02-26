Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил Киев в попытках повлиять на предстоящие венгерские выборы и повредить энергетической безопасности страны.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В сообщении в соцсети X Виктор Орбан заявил, что в течение четырех лет Владимир Зеленский якобы пытается втянуть Венгрию в войну с Россией. По его словам, украинские власти действуют в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы привести к власти в Будапеште "проукраинское правительство".

Отдельно венгерский премьер вспомнил ситуацию с нефтепроводом "Дружба", транспортирующим российскую нефть в Венгрию. Орбан утверждает, что блокировка трубопровода ставит под угрозу стабильное и доступное энергоснабжение для венгерских семей. Он призвал Киев "открыть Дружбу" и воздержаться от действий, которые, по его словам, вредят интересам Будапешта.

Также Орбан подчеркнул, что Венгрия "сочувствует украинскому народу", но не желает участвовать в войне, финансировать военные усилия или платить больше за энергоносители. Премьер подчеркнул, что не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина, и призвал сменить "антивенгерскую политику".

Читайте на портале "Комментарии" — одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко усилил антиукраинскую риторику менее чем за два месяца до парламентских выборов, фактически срывая новые пакеты помощи ЕС Киеву и санкции против Москвы. По данным опроса Median, его партия Фидес отстает от оппозиционной "Тисы" на 20 пунктов – 35% против 55% среди определившихся избирателей.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже предложила Венгрии согласовать реалистические решения с целью урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом глава МИД сообщил в комментарии изданию Politico.

Как отметил министр, Украина готова действовать конструктивно и предложила несколько действенных и реалистичных вариантов для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба".



