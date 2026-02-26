Орбан написав листа Зеленському: яку вимогу виставив Києву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, у якому звинуватив Київ у спробах вплинути на майбутні угорські вибори та зашкодити енергетичній безпеці країни.

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

У дописі в соцмережі X Віктор Орбан заявив, що протягом чотирьох років Володимир Зеленський нібито намагається втягнути Угорщину у війну з Росією. За його словами, українська влада діє у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб привести до влади в Будапешті "проукраїнський уряд".

Окремо угорський прем’єр згадав ситуацію з нафтопроводом "Дружба", який транспортує російську нафту до Угорщини. Орбан стверджує, що блокування трубопроводу ставить під загрозу стабільне та доступне енергопостачання для угорських родин. Він закликав Київ "відкрити “Дружбу”" та утриматися від дій, які, за його словами, шкодять інтересам Будапешта.

Також Орбан наголосив, що Угорщина "співчуває українському народу", але не бажає брати участь у війні, фінансувати воєнні зусилля чи платити більше за енергоносії. Прем’єр підкреслив, що не несе відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна, і закликав змінити "антиугорську політику".

Читайте також на порталі "Коментарі" — одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко посилив антиукраїнську риторику менш ніж за два місяці до парламентських виборів, фактично зриваючи нові пакети допомоги ЄС Києву та санкції проти Москви. За даними опитування Median, його партія Фідес відстає від опозиційної "Тиси" на 20 пунктів – 35% проти 55% серед виборців, які визначилися.

Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже запропонувала Угорщини погодити реалістичні рішення з метою урегулювання ситуації довкола нафтопроводу "Дружба". Про це глава МЗС повідомив у коментарі виданню Politico.

Як зауважив міністр, Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька дієвих та реалістичних варіантів для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба".



