Орбан не готов отступать: что теперь говорит Фон дер Ляйен о 90 млрд евро для Украины

Европейский Союз, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, все равно найдет способ, как передать Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС ночью 20 марта.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Заем остается заблокированным, поскольку один лидер (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – ред.) не сдерживает своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним это так или иначе", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Еврочиновница напомнила, что решение о предоставлении кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро Европейский совет принял в декабре 2025 года.

"Было одно условие – условие, что три страны (Венгрия, Словакия, Чехия, – ред.) не будут участвовать в займе. Это условие было выполнено. Так что давайте четко определим нашу позицию", – сказала фон дер Ляйен.

Она признала, что перед ЕС "стоят сложные задачи", одновременно добавив, что европейцы укрепили свою решимость. Это был очень хороший Европейский совет.

на закрытом заседании саммита ЕС вспыхнул новый политический скандал: премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы выразила понимание позиции венгерского лидера Виктор Орбан по блокированию многомиллиардного кредита Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатов, знакомых с ходом обсуждений.

По их словам, Мелони заявила коллегам, что понимает причины, по которым Орбан отказался поддержать выделение 90 млрд евро Киеву, несмотря на ранее данное согласие. Один из источников утверждает, что она назвала позицию Будапешта "нормальной", учитывая политические обстоятельства, включая предстоящие выборы в Венгрии.



