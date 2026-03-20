Скандал в ЕС: кто внезапно встал на сторону Орбана в конфликте с Украиной
Скандал в ЕС: кто внезапно встал на сторону Орбана в конфликте с Украиной

Брюссель в ярости из-за демарша Венгрии, а слова премьер-министра Италии добавили трещин в единстве союза

20 марта 2026, 07:37
Кравцев Сергей

На закрытом заседании саммита ЕС вспыхнул новый политический скандал: премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы выразила понимание позиции венгерского лидера Виктор Орбан по блокированию многомиллиардного кредита Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатов, знакомых с ходом обсуждений.

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

По их словам, Мелони заявила коллегам, что понимает причины, по которым Орбан отказался поддержать выделение 90 млрд евро Киеву, несмотря на ранее данное согласие. Один из источников утверждает, что она назвала позицию Будапешта "нормальной", учитывая политические обстоятельства, включая предстоящие выборы в Венгрии.

При этом итальянский премьер публично придерживается общей линии ЕС и, как утверждается, на встрече подчеркнула поддержку скорейшего предоставления кредита Украине. В Риме, однако, жёстко отреагировали на публикации – офис Мелони назвал приписываемые ей заявления "совершенно безосновательными".

Тем временем ситуация вокруг помощи Украине остаётся напряжённой. Несмотря на договорённости между ЕС и Киевом о финансировании и запуске миссии по оценке ущерба, Орбан не снял возражения. Это вызвало резкую реакцию большинства стран союза.

Глава Европейского совета Антониу Кошта назвал блокирование кредита "неприемлемым" и беспрецедентным нарушением правил. В ответ 25 стран ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, выступили с совместным заявлением в поддержку выделения средств и призвали перечислить первый транш уже к началу апреля.

Будапешт, в свою очередь, увязывает согласие с требованием восстановить нефтепровод "Дружба", повреждённый ранее. Пока же решение остаётся заблокированным, а единство ЕС – под серьёзным давлением.

Источник: https://www.politico.eu/article/italy-giorgia-meloni-told-leaders-understands-hungary-viktor-orbans-ukraine-position-diplomats/
