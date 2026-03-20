Орбан не готовий відступати: що тепер каже Фон дер Ляєн про 90 млрд євро для України

Кравцев Сергей
Європейський Союз, незважаючи на блокування з боку Угорщини, все одно знайде спосіб передати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції після саміту лідерів ЄС уночі 20 березня.
Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел
Єврочиновниця нагадала, що рішення про надання кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро Європейська рада ухвалила у грудні 2025 року.
Вона визнала, що перед ЄС "стоять складні завдання", водночас додавши, що європейці зміцнили свою рішучість. Це була дуже хороша Європейська рада.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на закритому засіданні саміту ЄС спалахнув новий політичний скандал: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні нібито висловила розуміння позиції угорського лідера Віктора Орбана щодо блокування багатомільярдного кредиту Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів, знайомих з ходом обговорень.
За їх словами, Мелоні заявила колегам, що розуміє причини, через які Орбан відмовився підтримати виділення 90 млрд євро Києву, незважаючи на раніше цю згоду. Одне з джерел стверджує, що вона назвала позицію Будапешта "нормальною" з огляду на політичні обставини, включаючи майбутні вибори в Угорщині.