Орбан не готовий відступати: що тепер каже Фон дер Ляєн про 90 млрд євро для України

Європейський Союз, незважаючи на блокування з боку Угорщини, все одно знайде спосіб передати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції після саміту лідерів ЄС уночі 20 березня.

"Позика залишається заблокованою, оскільки один лідер (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ред.) не стримує свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо це так чи інакше", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Єврочиновниця нагадала, що рішення про надання кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро Європейська рада ухвалила у грудні 2025 року.

"Була одна умова – умова, що три країни (Угорщина, Словаччина, Чехія – ред.) не братимуть участі у позиці. Ця умова була виконана. Тож давайте чітко визначимо нашу позицію", – сказала фон дер Ляєн.

Вона визнала, що перед ЄС "стоять складні завдання", водночас додавши, що європейці зміцнили свою рішучість. Це була дуже хороша Європейська рада.

"на закритому засіданні саміту ЄС спалахнув новий політичний скандал: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні нібито висловила розуміння позиції угорського лідера Віктора Орбана щодо блокування багатомільярдного кредиту Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів, знайомих з ходом обговорень.

За їх словами, Мелоні заявила колегам, що розуміє причини, через які Орбан відмовився підтримати виділення 90 млрд євро Києву, незважаючи на раніше цю згоду. Одне з джерел стверджує, що вона назвала позицію Будапешта "нормальною" з огляду на політичні обставини, включаючи майбутні вибори в Угорщині.



