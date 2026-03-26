Орбан не кажется: как опрос в Венгрии изменили расклад сил

В Венгрии обостряется политическая борьба накануне выборов – последние соцопросы неожиданно вывели премьера Виктора Орбана в лидеры на расстоянии около 6% от его главного оппонента Петера Мадяра. Об этом заявил политолог Вадим Денисенко, анализируя ситуацию.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По его оценке, речь идет о начале так называемой "социологической войны", цель которой – сформировать у избирателей чувство неопределенности и изменить восприятие шансов кандидатов. Параллельно формируется информационный фон, где Мадяра представляют как теряющего позиции на международной арене.

Денисенко обращает внимание, что ряд влиятельных политиков, в частности, Дональд Трамп и Кароль Навроцкий, в разных формах демонстрируют поддержку Орбану. Это, по его мнению, усугубляет ощущение, что действующий премьер сохраняет сильные позиции не только внутри страны, но и наружу.

Эксперт прогнозирует, что обе стороны могут заявить о победе вне зависимости от результатов, а Орбан готовится к сценарию, при котором не признает поражение. Решающими факторами могут стать уличные протесты и поведение предателей в командах кандидатов.

Отдельно аналитик отмечает значение выборов для России. В Кремле рассматривают сохранение власти Орбана как стратегическую задачу. Поражение премьера, по оценкам, может серьезно ослабить влияние Москвы в Центрально-Восточной Европе и разрушить ее амбиции по поводу расширения "мягкой силы" в регионе.

