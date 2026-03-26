comment

Головна Новини Світ ЄС Орбан не здається: як опитування в Угорщині змінили розклад сил
Орбан не здається: як опитування в Угорщині змінили розклад сил

Опитування змінюють розклад сил, а Кремль бачить у перемозі прем’єра ключ до впливу в Центральній Європі

26 березня 2026, 16:06
Кравцев Сергей

В Угорщині загострюється політична боротьба напередодні виборів – останні соцопитування несподівано вивели прем’єра Віктора Орбана у лідери з відривом близько 6% від його головного опонента Петера Мадяра. Про це заявив політолог Вадим Денисенко, аналізуючи ситуацію.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За його оцінкою, йдеться про початок так званої "соціологічної війни", мета якої – сформувати у виборців відчуття невизначеності та змінити сприйняття шансів кандидатів. Паралельно формується інформаційний фон, де Мадяра подають як такого, що втрачає позиції на міжнародній арені.

Денисенко звертає увагу, що низка впливових політиків, зокрема Дональд Трамп та Кароль Навроцький, у різних формах демонструють підтримку Орбану. Це, на його думку, посилює відчуття, що чинний прем’єр зберігає сильні позиції не лише всередині країни, а й назовні.

Експерт прогнозує, що обидві сторони можуть заявити про перемогу незалежно від результатів, а Орбан готується до сценарію, за якого не визнає поразку. Вирішальними факторами можуть стати вуличні протести та поведінка "зрадників" у командах кандидатів.

Окремо аналітик наголошує на значенні виборів для Росії. У Кремль розглядають збереження влади Орбана як стратегічне завдання. Поразка прем’єра, за оцінками, може серйозно послабити вплив Москви в Центрально-Східній Європі та зруйнувати її амбіції щодо розширення "м’якої сили" в регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про призупинення транзиту газу до України. Будапешт висунув цинічний ультиматум, пов’язаний із транзитом нафти та внутрішніми цінами на паливо.




