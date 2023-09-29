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Орбан не верит, что Украина присоединится к ЕС – назвал причину

Виктор Орбан вновь намекнул, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и ЕС

сегодня, 14:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, пока на ее территории продолжается война, и видит в этом проблему даже для решения о начале переговоров о вступлении. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Орбана прозвучало в эфире государственного радио.

Орбан не верит, что Украина присоединится к ЕС – назвал причину

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Премьер Венгрии заявил, что ЕС нужно будет "ответить на очень длинные и сложные вопросы, пока дойдет до момента, когда можно будет принять решение даже о начале переговоров" о вступлении Украины в ЕС.


"Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе осенью, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая в состоянии войны? Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает... Принимать (Ред. – в ЕС) страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", – заявил Орбан.

Премьер отметил, что для принятия новых членов ЕС нужно единодушное согласие всех 27 стран Евросоюза, и в Венгрии для этого нужно было бы решение парламента.

"Когда я общаюсь с депутатами, то не чувствую горячего желания венгерского парламента голосовать за вступление Украины в ЕС через два года. Поэтому я был бы осторожным с такими амбициозными планами", – сказал Орбан, очевидно, отвечая на прогнозы украинского вице-премьера о том, что Украина будет готова к вступлению через два года.

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