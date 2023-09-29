Орбан не верит, что Украина присоединится к ЕС – назвал причину

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, пока на ее территории продолжается война, и видит в этом проблему даже для решения о начале переговоров о вступлении. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Орбана прозвучало в эфире государственного радио.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Премьер Венгрии заявил, что ЕС нужно будет "ответить на очень длинные и сложные вопросы, пока дойдет до момента, когда можно будет принять решение даже о начале переговоров" о вступлении Украины в ЕС.
Премьер отметил, что для принятия новых членов ЕС нужно единодушное согласие всех 27 стран Евросоюза, и в Венгрии для этого нужно было бы решение парламента.
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