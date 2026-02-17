Орбан неожиданно заговорил о своем поражении на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно высказался о возможном поражении на парламентских выборах, которые пройдут 12 апреля. Во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио он заявил, что страна останется стабильной вне зависимости от результатов голосования.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

На пресс-конференции журналисты спросили Виктора Орбана, готов ли он смириться с поражением на выборах в Венгрии. Прямого ответа от венгерского лидера не прозвучало. Вместо этого премьер напомнил, что много лет был в оппозиции.

"Я был лидером оппозиции 16 лет. Это значит, что иногда я проиграю, иногда выиграю. Поэтому не нужно бояться того, что произойдет с Венгрией", – заявил Орбан.

По его словам, новое правительство в Венгрии будет сформировано в зависимости от того, как проголосуют избиратели. Со своей стороны Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп "глубоко предан" успеху Орбана.

По данным Института Republikon, оппозиционная партия "Тиса" под лидерством Петера Мадяра имеет 47% поддержки среди определенных избирателей, тогда как правящая партия Орбана "Фидес" – 38%.

